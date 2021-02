Le Venezuela, de nouveau sanctionné, expulse l'ambassadrice de l'Union européenne

L'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, après un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères vénézuélien Jorge Arreaza, le 24 février 2021

Le Venezuela a décidé l'expulsion de l'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas, lui donnant 72 heures pour quitter le pays en riposte à une nouvelle salve de sanctions de l'Union européenne, a annoncé le ministre des Affaires étrangères.





"Aujourd'hui, sur décision du président Nicolas Maduro nous avons remis en mains propres à Mme Isabel Brilhante (...) une déclaration de persona non grata", a indiqué à la presse le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, après une réunion avec la diplomate. "Il lui a été donné un délai de 72 heures pour quitter le territoire vénézuélien", a-t-il ajouté. Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro se declara a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Isabel Brilhante Pedrosa, como "persona no grata", tiene 72 horas para abandonar #Venezuela, informa el canciller @jaarreaza #UniónRevolucionaria pic.twitter.com/EVzpGTP9Rk — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) February 24, 2021

De nouvelles sanctions







L'UE a sanctionné lundi 19 hauts fonctionnaires du régime de Nicolas Maduro pour leur rôle dans des actes et décisions portant, selon elle, atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Venezuela.





La décision, validée par les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept, porte à 55 le nombre total de responsables et hauts fonctionnaires du gouvernement vénézuélien sanctionnés par l'UE (interdiction de voyager et gel des avoirs sur le territoire de l'Union).





L'UE a notamment sanctionné Omar Jose Prieto, gouverneur de l'État de Zulia, le commandant des forces armées Remigio Ceballos Ichaso, trois responsables du Conseil électoral, dont sa présidente Indira Maira Alfonzo Izaguirre, ainsi que deux députés. Elle avait annoncé en janvier être prête à adopter des mesures restrictives ciblées supplémentaires, compte tenu de la détérioration de la situation au Venezuela à la suite des élections législatives de décembre 2020.





À l'issue de ce scrutin, boycotté par les principaux partis de l'opposition et dont les résultats n'ont pas été reconnus par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine, le parti du président Maduro et ses alliés ont remporté 256 des 277 sièges de l'Assemblée nationale.





Jorge Arreaza a dénoncé des sanctions "illégales". "Espérons que l'Union européenne réfléchisse, espérons que nous puissions reconstruire des ponts d'entente, de dialogue, espérons qu'ils apprennent à (nous) respecter", a-t-il ajouté.