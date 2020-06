Le Venezuela expulse l’ambassadrice de l’Union européenne: “Ça suffit!”

Nicolas Maduro expulse une Ambassadrice de l'Ue

Le président Nicolas Maduro a donné lundi 72 heures à la cheffe de la délégation de l'Union européenne à Caracas pour quitter le Venezuela, en réaction aux sanctions adoptées le même jour par l'UE contre onze fonctionnaires vénézuéliens.

Le président socialiste a annoncé l'expulsion de la représentante de l'UE, Isabel Brilhante Pedrosa, lors d'un discours au palais présidentiel de Miraflores.





72 h pour quitter le pays

"Qui sont-ils pour tenter de s'imposer par la menace? Qui sont-ils? Ça suffit! C'est pourquoi j'ai décidé de donner 72 heures à l'ambassadrice de l'Union européenne pour quitter notre pays", a déclaré Nicolas Maduro. "Nous réglerons cela en 72 heures (...) On lui fournira un avion pour qu'elle s'en aille mais nous allons mettre nos affaires en ordre avec l'Union européenne", a-t-il poursuivi.





Le Venezuela a suspendu les vols commerciaux en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.





Silence européen

Ni la diplomate, ni la mission européenne au Venezuela, ni le service d'action extérieur de l'UE ne commentaient l'information sur leurs canaux de communications respectifs dans la nuit de lundi à mardi, a constaté Belga.





Onze responsables sanctionnés

L'Union européenne a sanctionné lundi onze responsables vénézuéliens impliqués dans des actions contre l'opposition au gouvernement de Nicolas Maduro, dont Luis Parra qui a tenté de se substituer en mai à Juan Guaido à la présidence du Parlement. La décision a été publiée au Journal officiel de l'UE et porte à 36 le nombre de personnes sanctionnées pour avoir porté atteinte à la démocratie, à l'État de droit et aux droits de l'homme au Venezuela, pays en crise politique et économique, précise le communiqué officiel.





Les personnes sanctionnées sont interdites de séjour et leurs avoirs dans l'UE sont saisis.