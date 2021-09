Le violeur d'une prostituée condamné à cinq ans de prison avec sursis partiel à Liège

Un violeur de prostitués condamné à 5 ans de prison

Un habitant de Charleroi âgé de 44 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de cinq ans de prison avec sursis pour un cinquième, après avoir commis le viol avec séquestration d'une prostituée. La victime, embarquée de force au centre de Liège, avait été menacée d'un couteau et ligotée avant de se voir imposer des relations sexuelles.





Les faits se sont déroulés le 8 août 2020 à Liège, à proximité de la place Cathédrale. Le prévenu s'y est présenté et a embarqué une prostituée.





Selon la victime, il l'a convaincue sous la menace d'un couteau, avant de se diriger vers la zone reculée de l'ile Monsin. La jeune femme, ligotée, a été conduite vers un hangar à charbon, où elle a ensuite été violée et a subi des coups ainsi que des traitements humiliants et dégradants.





Les analyses ADN et les traces relevées sur la victime ont confirmé sa version, même si le prévenu a prétendu une relation tarifée et consentie. Malgré des traces de ligatures, il a contesté la séquestration et n'a reconnu que des coups portés lorsqu'il a appris que la prostituée était une toxicomane.