Le voisin de cellule de l’assaillant présumé d’Annecy décrit un homme agité: “Il pleurait, il se roulait par terre”

BFMTV a interrogé le voisin de cellule de Abdalmasih H., l’assaillant présumé de l’attaque au couteau survenue jeudi à Annecy, en France. Il décrit un homme agité.



Une cohabitation courte mais marquante. Au commissariat d’Annecy, Kevin (nom d’emprunt) a été le voisin de cellule de l’assaillant présumé de l’attaque au couteau qui a fait six blessés jeudi dernier. “Il criait en anglais, il pleurait, il se roulait par terre”, témoigne-t-il pour BFMTV. Une alarme a retenti à cause de son comportement, et les policiers ont dû intervenir: “Ça a fait du bruit, ça a réveillé les autres personnes qui étaient en garde à vue”.



C’est alors que les autres détenus s’en sont pris à lui: “Quand les gens ont compris, ils l’ont insulté, ils ont voulu le tuer”, affirme le témoin. “C’est bouleversant, mais je ne sais pas si j’ai tout réalisé encore”. L’assaillant présumé a été mis en examen samedi pour “tentatives d’assassinat” et rébellion avec arme et placé en détention provisoire.