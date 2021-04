Le volcan indonésien Merapi entre de nouveau en éruption

Eruption d'un volcan Indonésien

Le volcan Merapi en Indonésie, l'un des plus actifs au monde, est entré lundi en éruption, a fait savoir l'agence géologique du pays.

Le volcan, situé près de la ville de Jogjakarta sur l'île de Java a émis de la lave plus de 16 fois. Une coulée de lave d'un kilomètre et demi de long a été observée le long du flanc sud-ouest du volcan.

Aucune victime n'a été signalée. Le niveau d'alerte, qui est situé au deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre depuis le mois de novembre, n'a cependant pas été modifié.





Le Merapi a craché en janvier des nuages de cendres et de fumées jusqu'à trois kilomètres de hauteur.





Volcan actif

Le mont de 2.968 mètres est le plus actif des volcans de l'archipel d'Asie du Sud-Est. La dernière éruption majeure du Merapi remonte à 2010. Elle avait tué plus de 300 personnes et contraint plus de 280.000 habitants à évacuer.