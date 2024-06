Législatives en France : l'extrême droite largement en tête au premier tour, le camp de Macron en troisième position

Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) et ses alliés arrivent largement en tête du premier tour des élections législatives anticipées en France, avec plus de 34% des voix, selon de premières estimations.



L'extrême droite distance à ce stade l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (28,5% à 29,1%) et encore davantage le camp d'Emmanuel Macron (20,5 à 21,5%), selon ces premières estimations. Le RN obtiendrait une large majorité relative à l'Assemblée nationale voire une majorité absolue selon trois projections en sièges.