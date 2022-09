Législatives en Italie : le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni en tête

Elle était favorite, elle arrive en tête. Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia ont frappé un grand coup, au soir des législatives italiennes, dimanche 25 septembre. La formation d'extrême droite arrive en tête, selon un sondage sortie des urnes de la Rai, avec un score compris entre 22 et 26% des voix. Au total, sa coalition avec la Ligue (le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, crédité de 8 à 12%) et le parti Forza Italia de l'éternel Silvio Berlusconi (entre 6 et 8%) pourrait totaliser entre 40 et 45% des voix, de quoi constituer une majorité au Parlement.