Législatives : un candidat RN présent au 2e tour avait qualifié les Bleus de l’équipe de France de « clandestins »

D’après le média Streetpress, Christian Pérez, candidat RN dans la 8e circonscription du Finistère, est un habitué des messages racistes sur Facebook. L’un d’eux concerne l’équipe de France de football.











Son message ne lui a pas empêché de réunir 30 % des suffrages dimanche dernier au premier tour des élections législatives. Candidat du Rassemblement national dans la 8e circonscription du Finistère, fait l’objet d’un article du média en ligne Streetpress, qui a épluché le compte Facebook du septuagénaire. Entre des allusions racistes quand ce dernier se vante d’avoir donné des « conserves à base de porc » aux Restos du cœur ou quand il « rêve d’une autre chasse impossible à nommer ici », Christian Pérez s’en était pris aux joueurs de l’équipe de France en 2022.





« J’ai cru voir des clandestins repartir chez eux »

En novembre 2022, Christian Pérez écrit : « J’ai cru voir des clandestins repartir chez eux et là paf, c’était que la pseudo équipe de France qui partait au Qatar », à quelques jours du début de la Coupe du monde au Qatar. Des propos racistes qui s’ajoutent à d’autres messages de la même teneur sur son post Facebook. Aussi, Streetpress indique que le candidat RN a été vu en compagnie de personnalités proches de mouvements néofascistes et suprémacistes comme à Lyon, en 2011.









Ce jour-là, Christian Pérez apparaît aux côtés du militant négationniste Vincent Reynourd ou encore Yvan Benedetti, alors récemment exclu du FN pour s’être revendiqué comme « antisémite et antijuif ». D’après Streetpress, cette journée s’était conclue par « un hommage privé à Philippe Pétain ».