Les 12 jurés qui tiennent entre leurs mains le sort de l'accusé Trump

Sept hommes et cinq femmes, travaillant dans le secteur de la finance, du droit ou de l'informatique: c'est une tranche représentative de la société new-yorkaise qui délibère depuis mercredi au procès de Donald Trump pour paiements dissimulés à une actrice de films X.





En mars, le juge Juan Merchan a décidé que les noms des jurés, ainsi que leurs adresses professionnelle et personnelle ne seraient divulgués qu'aux parties, pour leur propre protection. Il s'inquiétait de la "probabilité de corruption, de manipulation du jury, de blessures physiques ou de harcèlement" dans ce procès, le premier au pénal pour un ex-président des Etats-Unis.





Malgré les avertissements du juge lors de la première semaine, consacrée à la sélection du jury, des détails permettant de les identifier ont été publiés.





Il est ainsi désormais acquis que le président du jury, d'origine irlandaise, travaille dans la vente et apprécie les loisirs de plein air.





Deux autres, également des hommes, sont des juristes, l'un employé par un cabinet international, amateur de randonnée et de course à pied, l'autre spécialisé dans le droit civil, mais qui a assuré "ne connaître à peu près rien du droit pénal".





Une jeune ingénieure en informatique travaillant chez Disney avait évoqué sa préoccupation de pouvoir assister au mariage de sa soeur en septembre. "Si nous sommes encore ici en septembre, ce serait un gros problème", avait lancé le juge, provoquant l'hilarité dans la salle d'audience.





Un autre ingénieur, père de trois jeunes enfants, s'adonne pendant son temps libre à la menuiserie et à la métallurgie.





Une enseignante a indiqué apprécier le franc-parler de Donald Trump qui "dit ce qu'il pense". Confiant son peu de goût pour l'information, elle est la seule des douze jurés retenus à avoir dit apprendre pour la première fois qu'il était poursuivi dans d'autres procédures pénales.