Les bébés des députées n’ont pas leur place au Parlement britannique

Les bébés des députés au Parlement

Les députées ne devraient pas ramener leurs bébés à la Chambre des communes, a estimé jeudi un rapport parlementaire transpartisan malgré la campagne d'une élue travailliste pour mieux conjuguer vie politique et familiale.





L'an dernier, Stella Creasy avait été rappelée à l'ordre et priée de ne plus ramener son bébé à la chambre basse du Parlement après avoir participé aux débats avec son petit garçon, baptisé Pip, endormi dans ses bras. La députée de l'opposition avait alors dénoncé le traitement réservé aux femmes politiques qui concilient leur travail et leur vie de parent.





Le comité a tranché

Devant le débat suscité, le président de la Chambre des Communes Lindsay Hoyle avait demandé un réexamen des règles. Dans son rapport publié jeudi, le comité chargé de la procédure a tranché en faveur d'un maintien des règles existantes, tout en laissant au bon vouloir de la présidence de la chambre la possibilité d'adapter ces règles "avec parcimonie".





“Je ne suis pas surprise”