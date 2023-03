Les chefs de la diplomatie saoudien et iranien prévoient une rencontre pendant le ramadan

Les ministres saoudien et iranien des Affaires étrangères ont prévu se rencontrer avant la fin du ramadan afin de mettre en œuvre un accord de réconciliation bilatéral historique, a annoncé Ryad ce lundi.





Le prince saoudien Fayçal ben Farhane et son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, ont eu un entretien téléphonique pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Ils ont évoqué «leurs problématiques communes (...) à la lumière» de l'accord surprise négocié par la Chine et annoncé le 10 mars, a rapporté l'agence officielle Saudi Press Agency.







Rouvrir les ambassades