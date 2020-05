Les cigarettes au menthol interdites à partir de mercredi

Cigarette mentholée interdite dans l'UE

Dès demain mercredi, la vente de cigarettes mentholées sera interdite dans toute l’Union européenne.

Cette interdiction résulte d’une décision prise il y a six ans. En 2014, la directive européenne sur les produits du tabac avait interdit les “arômes caractérisants” dans les cigarettes et le tabac à rouler. Un délai avait néanmoins été accordé au menthol jusqu’à la date du 20 mai 2020, soit demain. La Suisse et Andorre ne sont pas concernés par cette interdiction.





Selon une étude publiée en 2015 dans la revue scientifique Molecular Pharmacology , le menthol présent dans le tabac paralyse les nerfs sensoriels, réduisant la sensation d’irritation par le fumeur. Ce dernier risque donc d’inhaler plus profondément la fumée et de la garder plus longtemps dans les poumons. Moins irritantes, les cigarettes au menthol attirent en outre davantage les jeunes.





Le tabac est la première cause de décès prématuré dans l’Union européenne.