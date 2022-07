Les demandes de vasectomies explosent aux États-Unis: “L’interdiction de l’avortement m’a décidé”

Les demandes de Vasectomies explosent aux Usa

La vasectomie est en plein boom aux États-Unis. Depuis la décision de la Cour suprême de révoquer le droit fédéral à l’avortement, les urologues constatent un pic de demandes d'intervention, comme le rapporte le Washington Post.





Avant, l’urologue Doug Stein, connu sous le nom de “roi de la vasectomie” en Floride, recevait quatre ou cinq demandes par jour. Mais depuis la décision de la Cour suprême le 24 juin dernier, ce nombre est passé à 12 à 18 par jour. “Le nombre [de demandes] qui continue à arriver dépasse de loin ce que nous avons connu dans le passé”, a déclaré le médecin au Washington Post. “Beaucoup d’hommes disent qu’ils pensaient à une vasectomie depuis un certain temps, et la décision de révoquer le droit à l’avortement a été le facteur final qui les a fait basculer”.





C’est notamment le cas de Thomas Figueroa, un Américain de 27 ans qui y pensait depuis longtemps, sans jamais oser sauter le pas. “La décision de la Cour suprême m’a poussé à me dire: ‘Ok, je ne veux vraiment pas d’enfants. Je vais me faire faire cette vasectomie maintenant’.”





Nette augmentation

Christian Hettinger, urologue dans le Missouri, a constaté la même tendance. “Le nombre de personnes souhaitant subir une vasectomie a augmenté de 900%” depuis le 24 juin, a-t-il déclaré. Même son de cloche dans le cabinet du docteur Philippe Werthman, à Los Angeles, qui note une hausse de “300 à 400 % du nombre de consultations pour vasectomie”.





Avant la révocation de l’arrêt Roe v. Wade et l’entrée en vigueur de la législation anti-avortement, déjà, certains médecins encourageaient la pratique. Doug Stein et d’autres partisans de cette procédure étaient descendus dans la rue et dans les bureaux d’aide à l’enfance pour encourager les hommes à y avoir recours.





