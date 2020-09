Les Émirats "ont trahi le monde musulman”

Emirats trahi le monde musulman avec sa relation avec Israël

Les Émirats arabes unis “ont trahi le monde musulman” en normalisant leurs relations avec Israël, a jugé mardi le guide suprême iranien, Ali Khamenei, sur son compte Twitter. Dans sa première réaction à cette percée diplomatique entre l'État hébreu et un nouvel État arabe après l'Égypte et la Jordanie, l'ayatollah Khamenei accuse en outre Abou Dhabi d'avoir trahi "les nations arabes, les pays de la région et la #Palestine".





“La marque de l’infamie restera sur eux” "Évidemment, cette trahison ne durera pas longtemps et la marque de l'infamie restera sur eux", ajoute le numéro un iranien disant aussi espérer "que les Émiratis se réveillent bientôt et offrent un dédommagement pour ce qu'ils ont fait".





“Premier vol commercial” vers Israël La publication de ces propos survient au lendemain du "premier vol commercial" direct entre les Émirats arabes unis et Israël, vol ayant donné lieu à une autre première: une autorisation saoudienne donné à l'avion de la compagnie israélienne de survoler le territoire de l'Arabie saoudite alors que Ryad n'entretient pas de relation avec l'État hébreu.





Troisième pays du monde arabe Les Émirats arabes unis et Israël ont annoncé le 13 août un accord pour normaliser leurs relations --officieuses depuis des années--, les Émirats devenant ainsi le premier pays du Golfe à établir des relations avec l'État hébreu, et le troisième du monde arabe, après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994.