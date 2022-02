Les ennuis d’une Française déclarée morte par erreur: “Je n’existe plus socialement”

Une française déclarée morte par l'administration en France

Une femme de 63 ans a été victime d’une confusion après le décès de sa tante: l’administration a commis l’erreur de la déclarer, elle, comme morte.





Annie, une Bretonne de 63 ans, a eu une drôle de conversation téléphonique il y a une semaine: son banquier lui a appris qu’elle était administrativement décédée, après avoir reçu un courrier l’informant de sa mort. Il recherchait les informations nécessaires pour déclencher sa succession. Tombée des nues, Annie n’avait provisoirement plus de retraite, plus de carte vitale et plus de mutuelle.