Les Espagnols dédient une dernière ronde d'applaudissements au personnel médical

Alors que le nombre de cas d'infections au Covid-19 recule dans leur pays, des centaines de milliers d'Espagnols ont décerné une dernière ronde d'applaudissements nourris pour remercier le corps médical et soignant dimanche soir.





"Pour une fin digne et pour que les applaudissements ne cessent graduellement, nous souhaitons offrir depuis nos balcons ce dimanche à 20h00 le meilleur et le plus long honneur à ceux qui nous ont protégés de manière infatigable et qui ont ralenti la pandémie", invitait l'appel circulé sur Internet.





Dans la capitale Madrid, cette dernière session d'applaudissements s'est poursuivie durant près de 25 minutes, soit cinq fois plus longtemps que lors des précédents épisodes.





Le bilan des décès le plus bas depuis deux mois





Il y a toutefois aussi eu des mouvements de protestations à coup de concerts de casseroles dans la ville, pour contester les mesures drastiques de confinement imposées par le gouvernement pour contenir l'épidémie.

Avec plus de 27.000 morts et plus de 230.000 cas d'infections au Covid-19, l'Espagne est un des pays les plus sévèrement touchés à ce jour par la pandémie.





Le nombre de décès était de 87 en un jour dimanche, soit le plus bas en deux mois, selon le Premier ministre Pedro Sanchez.





Depuis le 14 mars, les applaudissements aux balcons et fenêtres avaient cours chaque soir en Espagne pour soutenir les soignants.