Les États-Unis appellent à un assouplissement des règles concernant la pression d'eau après les plaintes de Trump pour ses cheveux

Le gouvernement américain a proposé de modifier la loi pour permettre un débit d'eau accru, à la suite des plaintes du président Donald Trump au sujet de sa routine capillaire.En vertu d'une loi de 1992, les pommes de douche aux États-Unis ne sont pas autorisées à produire plus de 2,5 gallons (9,5 l) d'eau par minute.L'administration Trump souhaite que cette limite s'applique à chaque buse, plutôt qu'à l'ensemble du dispositif.Les associations de consommateurs répondent que cela est inutile et pas nécessaire.Les changements ont été proposés par le ministère de l'Énergie, mercredi, à la suite des plaintes de M. Trump à la Maison Blanche le mois dernier."Alors les pommes de douche - vous prenez une douche, l'eau ne sort pas. Vous voulez vous laver les mains, l'eau ne sort pas. Alors que faites-vous? Vous restez là plus longtemps ou vous prenez une douche plus longtemps? Parce que mes cheveux - je ne sais pas pour vous- doivent être parfaits, parfaits'', explique Donald Trump.Andrew deLaski, directeur exécutif du groupe de conservation de l'énergie Appliance Standards Awareness Project, a déclaré que la proposition était "insensée''.Avec quatre ou cinq buses ou plus, ''vous pourriez avoir 10, 15 gallons par minute hors de la pomme de douche, vous vous laver hors de la salle de bain'', a-t-il déclaré à l'agence de presse Associated Press."Si le président a besoin d'aide pour trouver une bonne douche, nous pouvons le diriger vers quelques sites Web grand public qui aident à identifier une bonne pomme de douche qui offre un bain dense et une bonne douche", a-t-il ajouté.David Friedman, vice-président du plaidoyer de l'organisation Consumer Reports, a déclaré que les pommes de douche aux États-Unis "atteignent déjà des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle", tout en économisant de l'argent aux gens.La proposition pourrait faire l'objet de batailles judiciaires si elle va plus loin, rapporte l'agence de presse Reuters.