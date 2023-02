Les États-Unis demandent au Mexique l’extradition du fils du narcotrafiquant “El Chapo”

Les États-Unis ont formellement demandé au Mexique l'extradition du fils du narcotrafiquant Joaquin “El Chapo” Guzman, Ovidio Guzman, arrêté en début d'année, ont indiqué lundi des sources du gouvernement mexicain.





L'ambassade des États-Unis a présenté au ministère des Affaires étrangères et au parquet général un dossier qui détaille les accusations à l'encontre d'Ovidio Guzman, accusé d'être un leader du cartel de Sinaloa, a indiqué une source gouvernementale qui n'a pas souhaité être identifiée.





Le fils Guzman a été arrêté le 5 janvier à Culiacan lors d'une opération qui a provoqué la mort de 10 militaires et 19 délinquants présumés. Les autorités et les experts estiment que cet homme de 32 ans a repris avec ses trois frères les commandes du Cartel de Sinaloa après l'arrestation du père.





Joaquin "El Chapo" Guzman purge une peine de prison à vie dans une prison du Colorado aux États-Unis après avoir été condamné en 2019 par un tribunal de Brooklyn pour trafic de drogues et blanchiment d'argent. Il avait été extradé en 2017.





Extradition

Après sa propre arrestation début janvier, Ovidio Guzman avait obtenu un sursis judiciaire pour empêcher sa remise immédiate à la justice américaine. Un juge mexicain avait donné jusqu'au 5 mars pour que les États-Unis présentent une demande d'extradition.