Les États-Unis ont saisi en 2022 assez de fentanyl pour tuer tous les Américains

Les autorités américaines ont saisi en 2022 plus de fentanyl qu'il n'en faut pour tuer toute la population américaine, a dit mardi l'Agence américaine anti-drogue (DEA), en rappelant le danger mortel que représente cet opiacé artificiel. La DEA a indiqué avoir saisi 50,6 millions de faux comprimés de médicaments délivrés sur ordonnance contenant du fentanyl et 4,5 tonnes de poudre de fentanyl pendant l'année. Il s'agit de l'équivalent de «plus de 379 millions de doses potentiellement mortelles», a-t-elle estimé. D'après l'agence, le fentanyl, qui n'était à l'origine que d'une petite partie des décès par overdose il y a dix ans, est maintenant «la menace la plus meurtrière en matière de drogues dans le pays».