Les étranges questions posées à Ketanji Brown Jackson, la première juge afro-américaine à la Cour suprême

Ketanji Brown Jackson, Juge afro-Americaine de la Cour-suprême

Ketanji Brown Jackson sera la nouvelle juge de la Cour suprême des États-Unis. Le Sénat américain a approuvé cette décision à 53 vote contre 47. Une marge étroite pour une nomination historique, puisqu’elle devient ainsi la première magistrate noire à y siéger. Mais avant d’y arriver, la juge a dû faire face à une série de questions souvent hors-propos et parfois ridicules de la part des Républicains, qui ont tenté par tous les moyens de la déstabiliser. En vain.





Ketanji Brown Jackson avait été choisie fin février par le président démocrate Joe Biden, qui avait promis pendant sa campagne de nommer, pour la première fois, une femme noire à la plus haute institution judiciaire du pays. Elle succède au juge Stephen Breyer (83 ans), qui prendra sa retraite en juin. Outre les votes attendus des 50 sénateurs démocrates, M. Brown Jackson a également reçu les votes de trois sénateurs républicains: Lisa Murkowski, Susan Collins et Mitt Romney. Un trio davantage susceptible de s’écarter de la ligne du parti républicain pour suivre ses propres convictions, contrairement au reste de ses collègues.





Côté républicain, Ketanji Brown Jackson a en effet dû faire face à de nombreux sénateurs opposés à sa nomination. Parmi eux, Lindsey Graham, qui a durement attaqué la juge ces dernières semaines. Au cours de ses auditions il y a quinze jours, il l’a accusée d’avoir été trop indulgente dans les affaires de maltraitance et de pédopornographie par le passé. Les républicains l’ont aussi qualifiée “d’activiste de la gauche radicale”.





D’étranges questions

La juge a aussi dû essuyer une rafale de questions parfois surprenantes. “Pensez-vous que nous devrions arrêter plus de meurtriers et les envoyer en prison?”. Ou encore: “Avons-nous besoin de plus ou moins de police aux États-Unis?” L’avocate, diplômée avec mention de la prestigieuse Harvard Law School, ne s’est pas laissée démonter. À la première, elle a répondu sèchement: “Il est très important que les gens soient tenus responsables de leurs crimes”. Et à la seconde: “Sénateur, la décision de savoir s’il doit y avoir plus ou moins de police est une décision politique dépendant d’une autre branche du gouvernement.”





Mme Brown Jackson a aussi été interrogée sur sa foi et sur “son degré de religiosité sur une échelle de 1 à 10". Une question qui viole la Constitution des États-Unis, qui l’interdit “en tant que qualification pour toute fonction aux États-Unis”.





Une sénatrice du Tennessee a ensuite interrogé Mme Jackson au sujet de sa thèse de fin d’études rédigée il y a plusieurs décennies, dans laquelle elle affirmait que les juristes avaient des intentions cachées. “Alors, quels agendas personnels cachés avez-vous ou pensez-vous que d’autres juges ont?”, a-t-elle demandé, tentant ainsi de la pousser dans ses retranchements.