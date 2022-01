Les excuses de Boris Johnson sur sa fête valent le détour(nement)

Les internautes ont eu du mal à croire que l'invitation où on pouvait lire “Apportez vos bouteilles” laissait beaucoup de doutes sur la nature de l'événement.



Acculé, le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu ce mercredi 12 janvier devant les députés sa présence à une fête à Downing Street en plein confinement en 2020 et présenté ses “excuses”, sans convaincre l’opposition qui exige sa démission.



Sur la sellette après une série de scandales accablants, le conservateur de 57 ans à la popularité longtemps inoxydable a vécu sa séance hebdomadaire de questions au Parlement la plus difficile depuis son arrivée triomphale au pouvoir en juillet 2019, en sauveur d’un Brexit dans l’impasse.



L’événement en cause, le 20 mai 2020 dans les jardins de sa résidence officielle, a eu lieu à une période traumatisante pour les Britanniques. En pleine première vague de Covid-19, seules deux personnes étaient autorisées à se retrouver à l’extérieur et nombre d’entre eux n’ont pas pu dire adieu à leurs proches mourants.