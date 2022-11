Les exécutions et lapidations publiques à nouveau d’actualité en Afghanistan?

Lapidations et exécutions publiques de nouveaux en Afghanistan

Le chef suprême d’Afghanistan, et leader des talibans, Mawlawi Haibatullah Akhundzada, vient d’ordonner à la justice afghane d’appliquer de manière stricte les lois islamiques. Les exécutions publiques, les lapidations, les flagellations ou encore l’amputation des membres pour les voleurs sont à nouveau autorisées dans le pays aux mains des talibans depuis le mois d’août 2021.





Dimanche, le porte-parole de l’État islamique d’Afghanistan a indiqué que le leader des talibans, Haibatullah Akhundzada, avait rencontré des juges à qui il avait ordonné l’application stricte des lois islamiques sur le territoire afghan. Le porte-parole a ainsi indiqué que les dossiers des voleurs ou encore des kidnappeurs devaient être examinés attentivement. “Vous (les juges) êtes obligés d’appliquer les lois de la charia de hudud et de qisas”, a-t-il écrit, citant Haibatullah Akhundzada.





Le chef suprême fait référence aux délits considérés selon la loi islamique comme les plus graves et pour lesquels sont prévues différentes condamnations, incluant les châtiments corporels. Ils comprennent l’adultère, la consommation d’alcool, le vol, le banditisme, l’apostasie (le renoncement à la religion, NDLR) et la rébellion.





Des libertés très restreintes pour les femmes





Ce durcissement arrive plus d’un an après l’installation des talibans en Afghanistan, qui avaient pourtant promis un régime plus souple que durant leur premier passage au pouvoir, entre 1996 et 2001. À l’époque, les talibans punissaient alors en public les auteurs de vols, d’enlèvements, ou d’adultère, de peines telles que la flagellation, l’amputation ou la lapidation. Force est donc de constater que le chef suprême Haibatullah Akhundzada s’est engagé sur cette même voie.