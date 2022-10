Les exportations de céréales bloquées, Poutine accusé de faire peser un risque de famine

Moscou assure que cette décision a été prise après une attaque de drones sur ces navires. L'Ukraine a dénoncé "un faux prétexte" et appelé à faire pression pour que la Russie "s'engage à nouveau à respecter ses obligations" pour cet accord conclu en juillet.





Le transport de céréales ukrainiennes est bloqué, dimanche 30 octobre en Mer Noire, après que la Russie a suspendu l'accord sur leurs exportations, vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Moscou a assuré que cette décision a été prise après une attaque de drones sur ces navires, mais l'Ukraine a dénoncé "un faux prétexte" et appelé à faire pression pour que la Russie "s'engage à nouveau à respecter ses obligations" pour cet accord conclu en juillet sous égide de l'ONU et de la Turquie, le seul entre Moscou et Kiev depuis le début du conflit.





Dans sa vidéo quotidienne postée sur internet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la décision russe "ne datait en fait pas d'aujourd'hui". "La Russie a commencé à aggraver la pénurie mondiale de nourriture en septembre, quand elle a bloqué les mouvements des navires transportant nos productions agricoles", a-t-il affirmé. "Il s'agit d'une intention transparente de la Russie de faire peser à nouveau le spectre d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie", a-t-il ajouté.