[Vidéo] Les fans de Zemmour reprennent sans filtre son discours anti-islam

Lundi 4 octobre, au Palais des congrès de Paris, Éric Zemmour et Michel Onfray ont fait salle comble pour un nouveau débat aux allures de meeting politique pour le polémiste qui entretient toujours le flou sur sa possible candidature à la présidentielle.



Souverainisme, inégalités sociales, transhumanisme... Devant leurs fans mais sans presse (les demandes d’accréditation des journalistes ont été refusées), les deux auteurs ont fait le point sur leurs accords et leurs désaccords. L’islam et l’immigration, thèmes centraux et prétendument liés dans la rhétorique d’Éric Zemmour, ont bien sûr aussi animé le débat.



“C’est ma fermeté qui aidera les musulmans à s’assimiler”, a-t-il asséné, selon le compte-rendu du Monde. Sur le parvis de la salle parisienne, ce sont d’ailleurs ces sujets de prédilection de l’ex-journaliste qui sont commentés avec le plus de virulence, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article.



”Remigration”, “tri” des “bons” ou “mauvais musulmans”, interdiction de certains prénoms (“surtout les musulmans”)... Le discours d’Éric Zemmour férocement hostile à l’immigration et à l’islam est repris ouvertement, sans filtre ni précaution, par ses sympathisants.





Dans une enquête publiée par Le HuffPost, samedi 2 octobre, l’observation des canaux de diffusion utilisés par les cyber-militants du possible candidat avait révélé le même type de propos xénophobes ou racistes, sur les immigrés, les musulmans ou l’islam.