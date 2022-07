Les fumées des incendies du sud-ouest de la France remontent jusqu'à Paris

Des fumées des incendies au Sud-Ouest remontent jusqu'à Paris

Les fumées des feux qui touchent le sud-ouest de la France sont remontées jusqu’à Paris, à plus de 500 km de là, et y ont affecté la qualité de l’air, a indiqué mardi soir l’observatoire de la qualité de l’air en région parisienne. Des habitants de nombreuses autres villes de France ont également observé ce phénomène. Épais nuage de fumée au dessus de Paris en raison d’un feu de forêt en cours dans les Yvelines et des remontées des incendies de Gironde.



Un feu de forêt a débuté vers 16H à dans les Yvelines. Il y a un pompier blessé grièvement. pic.twitter.com/8OkzVZ3spl — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 19, 2022





“Il y a bien des niveaux de particules importants en Île-de-France qui seraient liés à cette remontée de masse d’air chargée en particules issues des feux en Gironde (sud-ouest), couplée, à l’échelle plus locale, avec d’autres incendies”, a indiqué Airparif mardi dans la soirée. Les concentrations en particules sont actuellement en forte hausse en lien avec une remontée de masse d’air impactée par les incendies de Gironde et des incendies locaux en ile de France. — Airparif (@Airparif) July 19, 2022





Pour rappel, les particules qui s’échappent des feux et sont présentes dans l’air, issues de la combustion et inférieures à 10 et 2,5 microns, peuvent entraîner des troubles respiratoires et cardiovasculaires en cas d’exposition prolongée.

La capitale française, qui a connu mardi sa deuxième journée la plus chaude depuis le début des relevés de températures dans la capitale, avec 40,5°C, a été envahie par un léger nuage de fumée et une nette odeur de brûlé. Un phénomène largement remarqué par de nombreux habitants.





La préfecture de police de Paris a même dû intervenir pour rassurer la population sur les réseaux sociaux. “Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur. Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France. La raison? La versatilité du vent. N’encombrez pas les lignes de secours. N’appelez les pompiers qu’en cas de feu avéré”, demande-t-elle.