Les Imafidon, la famille la plus intelligente du monde

C'est dans l'est de Londres qu'une famille pas comme les autres a été élevée. Il s'agit des enfants surdoués Imafidon, qui battent records sur records.











L'essentiel

Paula et Peter Imafidon, surnommés les « Wonder Twins » sont les plus jeunes étudiants à avoir réussi le General Certificate of Secondary Education (GCSE) en mathématiques en Grande-Bretagne.





C’est une histoire de famille puisque leurs trois grandes sœurs se sont également illustrées dans diverses disciplines.

Leur père, Chris Imafidon, prône une éducation basée sur le développement personnel.





La pression est à son comble pour les lycéens qui passent aujourd’hui la première épreuve du baccalauréat. Si la majorité d’entre eux est âgée de 17 ou 18 ans, chaque année a son lot de records dans le domaine. En 2024, par exemple, la plus jeune candidate au baccalauréat général et technologique est âgée de seulement 9 ans.





C’est à ce même âge que Paula et Peter Imafidon, surnommés les « Wonder Twins », ont réussi le General Certificate of Secondary Education (GCSE) en mathématiques en Grande-Bretagne. Une réussite ultramédiatisée à l’époque, qui n’est pas forcément due qu’au hasard. L’occasion de revenir sur leur histoire.





La tête et les jambes





Tout commence en 2009, lorsque les jumeaux Imafidon entrent dans les annales britanniques et même mondiales. Et pour cause, Paula et Peter sont les plus jeunes étudiants à réussir l’examen de mathématiques avancées de l’université de Cambridge après avoir participé au programme Excellence In Education.









Après ce succès, ils n’ont cessé de briller et débordent d’ambition. Peter excelle dans le sport, puisqu’il est champion sur 4x100 m et 4x400 m mais souhaite s’engager dans la politique pour devenir Premier ministre. Paula, elle, est championne du comté en rugby et veut enseigner les mathématiques. Si, aux yeux des Britanniques, cela relève d’un miracle, pour eux, ce n’est pas inhabituel. Peter et Paula sont dans la lignée de l’extraordinaire famille de surdoués, les Imafidon.





Cinq enfants, cinq génies





Anne-Marie, l’aînée, âgée de 27 ans aujourd’hui, parle six langues, a obtenu son diplôme d’études secondaires à 10 ans et son master à l’université d’Oxford à 17 ans. Christiana, 22 ans, a été la plus jeune étudiante de l’histoire à fréquenter une université britannique à 11 ans et est aujourd’hui docteure en mathématiques pour l’université d’Oxford. Samantha, troisième de la fratrie, a coaché les jumeaux pour qu’ils réussissent. En 2005, elle était la plus jeune à réussir deux General Certificate of Secondary Education (GCSE) en une seule séance. Souhaitant être un exemple pour les autres jeunes filles, elle a d’ailleurs déclaré les encourager « à s’impliquer dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, car il n’y en a tout simplement pas assez pour le moment ».





