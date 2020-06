Les images aériennes d’un volcan en éruption au Mexique

Volcan en Éruption au Mexique

Des experts mexicains ont survolé le volcan Popocatepetl samedi dernier. L’objectif était de surveiller l’activité de ce cratère géant pour comprendre et anticiper le moment et l’intensité de ses éruptions. Popocatepetl culmine à 5.426 mètres, ce qui en fait le deuxième plus haut sommet du Mexique. Il est l’un des volcans les plus actifs du pays.

Le volcan Popocatepetl reste calme et ne présente aucun changement majeur dans la morphologie de son cratère, ce qui laisserait supposer que plusieurs nouvelles éruptions sont à prévoir dans un avenir immédiat. Le niveau d’alerte se trouve en phase 2 jaune, il est donc interdit de pénétrer dans un rayon de 12 kilomètres autour du volcan.