LES IMAGES EFFROYABLES DE 2 ENFANTS CHUTANT BRUTALEMENT D’UN CHÂTEAU GONFLABLE EMPORTÉ PAR LE VENT (VIDÉO)

Un château gonflable s’est envolé dans les airs lors d’un festival scolaire à Krugersdorp (Afrique du Sud) éjectant deux enfants qui se trouvaient à bord. L’un a été victime d'une fracture du crâne tandis que l’autre s'en est sorti avec une fracture du bras.



La fête a viré au cauchemar. Deux enfants ont été grièvement blessés en Afrique du Sud lorsqu’un château gonflable a été emporté par le vent. Les faits se sont produits lors d’un festival organisé à l'école Protearif Laerskoo ce samedi 7 juin située à Krugersdorp, dans la banlieue ouest de Johannesburg.

Une vidéo de l’accident montre la structure gonflable s’élever rapidement dans les airs à plusieurs mètres de haut avant que les enfants n’en soient expulsés brutalement.

L'ÉQUIVALENT D'UNE HAUTEUR DE DEUX À TROIS ÉTAGES

Un témoin sur les lieux de l’accident a déploré ne pas être sûr que le château était correctement fixé au sol. «J’ai vu que d’autres structures gonflables étaient fixées, mais il ne semblait pas que le château gonflable soit attaché au sol de quelque manière que ce soit», a-t-il déclaré à Citizen. De son côté, Melissa Vere Russel d'ABC Jumping Castles a insisté auprès du média sur le fait que toute structure gonflable avec un toit ou une zone fermée doit être correctement ancrée. «Il peut se comporter comme un parachute. Le vent peut simplement le soulever et l'emporter», a-t-elle expliqué.

Les images n’ont pas été suffisantes à déterminer si les cordes, les attaches ou si les mécanismes d’ancrage se sont rompus avec la violence du vent. Une enquête a rapidement démontré que le château gonflable n’avait pas été correctement fixé originellement. D’après les premières constatations des secours sur place, il aurait atteint une hauteur de deux à trois étages avant que les enfants ne tombent au sol. Un des enfants a subi une fracture du crâne tandis que l’autre une fracture du bras.

Face à la violence de l'accident, Donna Lourens, directrice de l'école Protearif Laerskool, n'a pas souhaité répondre aux questions. C’est son assistante, Lauren van der Merwe, qui a pris la parole en indiquant que l'affaire était désormais entre les mains du ministère de l'Éducation et qu'elle faisait actuellement l'objet d'une enquête. Toute mise à jour du ministère sera communiquée dès réception.

En 2021, six enfants avaient été tués et un autre grièvement blessé à Devonport, en Tasmanie (au sud de l'Australie), lorsqu'un château gonflable avait été emporté dans les airs par un tourbillon de poussière.

