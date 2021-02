Les images poignantes du camp de réfugiés de Lesbos qui fait face aux conditions climatiques dantesques

Froid Glaciale au camp de Lesbos

Des images poignantes du camp de réfugiés de Kara Tepe, sur l’île grecque de Lesbos, circulent sur Twitter. On y voit plusieurs tentes qui doivent faire face à des rafales violentes et aux conditions climatiques dantesques. Les conditions de vie des réfugiés à Lesbos sont régulièrement dénoncées par les organisations humanitaires.





En octobre dernier, des travailleurs humanitaires d’Oxfam avaient déjà déploré les conditions inhumaines dans lesquelles étaient logés les migrants: quasi pas d’accès à l’eau courante, des soins de santé limités et aucun accès à une assistance juridique. Certaines tentes ne se trouvent qu’à 20 mètres de la mer et ne sont pas protégées du vent ou de la pluie.





“Vivre dans des tentes humides et non imperméables en hiver présente un risque sérieux pour la santé des habitants”, a dénoncé le Parlement européen au début de cette année. Une campagne de vaccination anti-tétanos a été lancée par Médecins sans frontières pour protéger les hommes, les femmes et les enfants exposés, entre autres, aux morsures de rats et de serpents.





Le secrétaire d’État belge à l’asile et aux migrations, Sammy Mahdi (CD&V), a réagi sur Twitter aux “images terribles”. “L’UE est en faillite si elle ne peut pas assurer un accueil humain. L’UE est condamnée s’il n’y a pas de pacte migratoire avec des frontières extérieures solides et des procédures frontalières rapides”, a-t-il également écrit.