Les Kennedy bientôt de retour à la Maison Blanche? Un descendant de la dynastie candidat à la présidentielle

Robert F Kennedy Junior (69 ans), descendant de la fameuse dynastie politique américaine des Kennedy, et connu pour ses sympathies envers la mouvance anti-vaccination, a fait part de son souhait de participer à l’élection présidentielle 2024 pour le parti démocrate.



M. Kennedy est candidat pour la nomination démocrate pour la présidentielle, selon une déclaration soumise mercredi au comité électoral américain. Robert F Kennedy Junior est le neveu du président John F Kennedy et le fils du sénateur Robert F Kennedy, qui ont tous deux été assassinés au cours de leur mandat.

Anti-vaccin



M. Kennedy, avocat spécialisé dans l’environnement, a contribué à faire circuler des théories du complot sur la vaccination lors des deux dernières décennies, et a gagné à cet égard en visibilité lors de la crise du coronavirus. Il est désormais le second candidat officiel pour la Maison Blanche parmi les démocrates, après l’annonce de début mars de la candidature de l’auteur Marianne Williamson (70 ans). Le président américain Joe Biden (80 ans), démocrate, doit encore annoncer son intention de se représenter en 2024, mais sa candidature à sa réélection est largement pressentie.



Du côté des conservateurs, en plus de l’ancien président américain Donald Trump, d’autres personnalités se sont déjà manifestées, à savoir l’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson.