Les mots élogieux de Narendra Modi à l’endroit de Macky Sall

“Au-delà de l'amitié entre nos deux pays, sur le plan personnel vous êtes l'ami qui m'est le plus proche en Afrique. Votre vision et vos actions dépassent le Sénégal et ont une dimension mondiale". C'est en termes que le Premier Ministre indien, Narendra Modi, s'est adressé au Président Macky Sall lors de leur rencontre au sommet des BRICS.





M. Modi a demandé à son homologué sénégalaise de continuer son combat pour l'Afrique et le monde au-delà de son mandat présidentiel parce que vous êtes devenu "voix du Sud'.







Dans sa réponse, le Président Sall a tenu d'abord à féliciter l'Inde d'avoir réussi “la prouesse” d'avoir envoyé une fusée sur la lune, “ce qui est une fierté pour tous les pays du Sud” avant de le remercier pour son soutien de l'Afrique au G20.







Le Président Sall et le Premier Ministre Modi se sont réjouis du partenariat spécial et historique entre l'Inde et le Sénégal qui a d'abord été culturel et qui devient de plus en plus économique.