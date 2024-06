Les œuvres sociales de Mamadou Diakhaté séduisent en France

Personnalité d'avenir 2024 est revenu sur le déplacement en France de Mamadou Diakhaté, fondateur de l'association Simple Action Citoyenne.





En effet, Mamadou Diakhaté aussi connu sous le nom de "Niintche" sur les réseaux sociaux, s'est rendu du 4 au 9 février 2024, dans le cadre du Programme d'invitation des personnalités d'avenir 2024 du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.





Instituteur et activiste citoyen, Mamadou Diakhaté s'engage depuis plusieurs années en faveur de l'environnement, de l'éducation et de la solidarité communautaire, avec l'appui d'un réseau de plus de 300 volontaires, des collectes de fonds réalisées auprès de nombreuses personnes qui le suivent sur les réseaux et d'entreprises qui, à travers leur responsabilité sociale, lui permettent de financer certaines de ses actions à travers le territoire national.





À Paris, Mamadou Diakhaté a participé à des rencontres avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, la Délégation générale au Service national universel, la Délégation interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la pauvreté, l'Agence nationale du service civique et l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Versailles.





À Marseille, il a participé à des rencontres avec la marie de Marseille, l'association Pilotine (chantier naval de réinsertion professionnelle), L'Épopée (tiers lieu dédié à l'innovation éducative), I'OM Fondation, France Volontaires et l'entreprise Fil Rouge (confection industrielle de vêtements et textiles français).





Ces échanges vont permettre à Mamadou Diakhaté de découvrir des modèles d'engagement communautaire, de nouer des contacts pour de futurs partenariats, notamment avec l'Épopée, et de faire part de sa propre expérience.





France au Sénégal est très heureuse d'avoir initié cette collaboration avec Niintche et de pouvoir soutenir certains de ses projets.