Les premières victimes de la fusillade dans une école primaire au Texas ont un visage

Salvador Ramos a abattu 21 personnes dans une école primaire au Texas

Salvador Ramos, 18 ans, a abattu 21 personnes hier dans une école primaire d’Uvalde, au Texas. Dix-neuf des victimes étaient des enfants âgés de 7 à 10 ans, les deux autres étaient des enseignants. Avant le massacre de l’école, Ramos avait également tiré sur sa grand-mère à son domicile. Il a ensuite été abattu par la police.





L’une des enseignantes décédées est Eva Mireles, 44 ans, a confirmé sa tante Lydia Martinez Delgado à ABC News. Selon cette dernière, Eva Mireles enseignait depuis environ dix-sept ans et était “très populaire”. Elle était une coureuse et une marcheuse passionnée.





“Je suis indigné que ces fusillades continuent à se produire”, a répondu Mme Delgado. “Ces enfants sont innocents. Les armes à feu ne devraient pas être accessibles à n’importe qui. C’est ma ville natale, une petite communauté de moins de 20.000 habitants. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait ici, surtout à des êtres chers.” Elle a déclaré au Washington Post qu’elle “a fait tout ce qu’il pouvait pour avoir une longue vie, et maintenant on lui a enlevé tout cela”.





Le mari d’Eva Mireles, Ruben Ruiz, est un policier qui, en mars, a participé à une simulation de fusillade au lycée d’Uvalde. Le couple a une fille, qui vient de terminer ses études universitaires.





Sa collègue Irma Garcia a également été tuée. Elle avait été nommée enseignante de l’année il y a trois ans. Elle avait 23 ans d’expérience en tant qu’enseignante. Ces cinq dernières années, elle a enseigné avec Eva Mireles. Irma Garcia laisse derrière elle quatre enfants : Cristian, Jose, Lyliana et Alysandra.





“Ma tante ne s’en est pas sortie, elle s’est sacrifiée pour protéger les enfants de sa classe. Je vous prie de vous souvenir de ma famille et de toute sa famille dans vos prières”, a tweeté son cousin John, qui l’a qualifiée d’”héroïne”.





Le tireur a également abattu Amerie jo Garza, âgée de 10 ans. Son père, Angel Garza, explique à ABC News que sa fille a eu dix ans il y a quinze jours, le 10 mai. “Mon petit amour vole désormais avec les anges là-haut. S’il vous plaît, ne prenez pas une seule seconde pour acquise. Embrassez votre famille. Dites-leur que vous les aimez. Je t’aime Amerie jo, veille sur ton petit frère pour moi.”

Xavier Lopez avait aussi à peine dix ans. Selon son cousin, la mère de Xavier se trouvait à la cérémonie de l’école de son fils à peine une heure ou deux avant la fusillade. C’était la dernière fois qu’elle le voyait. Xavier aimait les blagues et la danse, surtout la cumbia. “Il était drôle, ne se prenait pas au sérieux et rigolait tout le temps”, a déclaré sa maman Felicha Martinez au Washington Post. “Je n’oublierai jamais ce sourire. Ça pourrait remonter le moral de n’importe qui.”





Il était également un sportif et aimait jouer au football et au baseball. Il s’intéressait aussi beaucoup à l’art, qui, selon sa mère, était sa matière préférée. “Il adorait toute activité où il pouvait être créatif et surtout le dessin”, a-t-elle déclaré. Toujours selon elle, il était impatient d’entrer au lycée Flores à Uvalde l’année prochaine.









Jose Flores, âgé de dix ans, a également été tué par la balle tirée par le tireur adolescent à l’école primaire Robb d’Uvalde. Il aimait le baseball, selon son oncle Christopher Salazar, qui a confirmé le décès de son neveu au Washington Post. “C’était un petit garçon heureux. Il aimait ses parents. Il riait beaucoup et aimait s’amuser”, a déclaré Salazar. José avait deux autres frères et une sœur.

La mort d’Uziyah Garcia, neuf ans, a été confirmée par sa tante Nikki Cross. Le garçon aurait eu dix ans cet été.









Annabelle Guadalupe Rodriguez, Makenna Elrod, Eliahana ‘Elijah Cruz’ Torres et Neveah Bravo - toutes âgées de 10 ans - feraient également partie des victimes.