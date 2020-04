Les ravages du coronavirus sont “une tragédie humaine inimaginable" dans les maisons de repos

Ravages du Coronavirus chez les personnes agées , des maisons de repos

Les ravages du coronavirus dans les maisons de retraite, qui représentent jusqu'à la moitié des décès enregistrés dans certains pays européens, sont une "tragédie humaine inimaginable", a déploré jeudi le directeur Europe de l'OMS.

Dans ces établissements, dont il veut voir le fonctionnement évoluer, la situation est "profondément inquiétante", a déclaré Hans Kluge lors d'une conférence de presse virtuelle organisée depuis Copenhague, siège de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

D'après des calculs préliminaires de l'institution, "jusqu'à la moitié des décès du Covid-19 étaient des résidents d'établissements de soins de longue durée", a-t-il dit.





Ainsi, au 13 avril, parmi les 444 décès enregistrés en Irlande, 55,2% l'avaient été dans ce type d'établissements. Au 15 avril, la France rapportait que 49,4% des morts résidaient en EHPAD, selon les chiffres communiqués par l'OMS à l'AFP.





“Repenser et d’adapter le fonctionnement”

Pour M. Kluge, "il existe un besoin immédiat et urgent de repenser et d'adapter le fonctionnement" de ces établissements face à l'épidémie. Il s'agit notamment d'y prioriser les dépistages, de bien équiper les soignants et d'organiser des unités spéciales pour les malades du Covid-19, avant même l'apparition de premiers cas.





Car, a-t-il souligné, "même chez les personnes très âgées qui sont fragiles et vivent avec de multiples maladies chroniques, beaucoup ont de bonnes chances de se rétablir si elles sont bien soignées".





Près de la moitié des cas déclarés de Covid-19 dans le monde ont été enregistrés dans la région Europe de l'OMS, laquelle s'étend de l'Atlantique au Pacifique et comprend 53 pays aussi hétéroclites que la Russie et Andorre. 110.000 personnes y sont décédées.





L'institution onusienne s'inquiète d'une augmentation des cas dans la partie orientale de sa zone, notamment en Russie, en Turquie et en Ukraine.