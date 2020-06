Les réseaux sociaux plongés dans le noir

Les réseaux sociaux affichent du noir

Rassemblées sous le hashtag #BlackOutTuesday, les publications entendent dénoncer les violences policières aux États-Unis, le racisme sociétal et afficher leur soutien aux manifestations en cours.

Stars et anonymes, sociétés et particuliers, des millions de personnes à travers le monde ont partagé une photo noire ce mardi sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, à la fois pour dénoncer le sort réservé à George Floyd, énième victime des violences policières, que le fléau du racisme, d’où qu’il vienne. Lebron James, Rihanna, Marion Cotillard, Kendall Jenner et quelques millions d’autres ont participé à l’initiative.

#TheShowMustBePaused

Le mouvement a également touché l’industrie musicale. En effet, sous le hashtag #TheShowMustBePaused (soit le contraire de la sacro-sainte “devise” américaine “The show must go on”), les participants ont invité les internautes à suspendre l’écoute de musique sur les principales plateformes de streaming. De nombreuses couvertures d’albums ont temporairement été remplacées par un fond noir.





8 minutes et 46 secondes de silence

L’appel a notamment été suivi par Atlantic Records, Sony Music et Spotify qui a d’ailleurs symboliquement intégré des silences de 8 minutes et 46 secondes dans certaines playlists, soit la durée durant laquelle le policier incriminé a maintenu son genou sur le coup de George Floyd, causant ainsi sa mort, précise BFMTV.