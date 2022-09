Les restes humains découverts au Pérou appartiendraient à “une femme blanche âgée de 25 à 30 ans”

Perou, disparition de Natacha

Le squelette retrouvé en début de semaine dans la région péruvienne où la touriste belge Natacha de Crombrugghe (28 ans) a disparu appartiendrait “à une jeune femme blanche âgée de 25 à 30 ans”. L’information est rapportée par plusieurs médias locaux. Les résultats des analyses devraient être annoncés dans un délai de cinq à sept jours, écrit le journal El Popular.





Alors que les résultats précis des analyses sont attendus dans les prochains jours, il serait déjà établi que le squelette retrouvé est celui d’une jeune femme âgée de 25 à 30 ans et de type caucasien. La cause du décès n’est pas encore connue, mais la femme pourrait être morte il y a quatre mois ou plus.





Natacha de Crombrugghe, une Bruxelloise âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Ce matin-là, vers 05h00, elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.





Un crâne

En début de semaine, le quotidien péruvien La Republicà a relaté que des pêcheurs du district de Huambo avaient découvert un crâne, faisant le lien avec la disparition de Natacha de Crombrugghe. Mercredi, les parents de la jeune femme ont émis des doutes sur l’éventualité qu’il s’agisse de leur fille. Vendredi, ceux-ci ont pu obtenir plus de précisions. Le crâne en question se trouvait entre des rochers et, sous ceux-ci, un squelette a été découvert également. La dépouille entière a été transportée vers la ville d’Arequipa, où elle a été soumise à une autopsie et à une analyse ADN.