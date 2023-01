Les Talibans dévoilent la première “supercar” développée en Afghanistan

Talibans dévoilent la première “supercar” développée en Afghanistan

Les Talibans, de nouveau au pouvoir en Afghanistan, ont présenté leur première “supercar” qu’ils ont eux-mêmes développée. La “Mada 9", une voiture sportive et élégante élaborée pendant plus de cinq ans par des ingénieurs, serait propulsée par un moteur Toyota. “Cette voiture est un honneur pour notre pays”, a déclaré le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid.

Ce nouveau véhicule extrêmement performant n’est pas l’œuvre des habituels Bugatti, Koenigsegg ou McLaren, mais bien du mouvement taliban islamique qui a repris le pouvoir en Afghanistan depuis août 2021.





Il serait le résultat de cinq années de conception et de développement menées par 30 ingénieurs du fabricant ENTOP et de l’Institut technique professionnel d’Afghanistan (ATVI) à Kaboul.





On ne sait encore rien de ses spécifications techniques et de ses performances sur route. Selon les médias britanniques, le bolide est propulsé par le moteur d’une Toyota Corolla, qui est l’une des voitures les plus vendues en Afghanistan.





Abdul Baqi Haqqani, ministre taliban de l’Enseignement supérieur, a loué les prouesses scientifiques du peuple afghan lors de la présentation de la voiture. Selon lui, “les sciences religieuses et modernes pour le peuple” sont une priorité du gouvernement taliban.