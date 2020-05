Les tendances de ces derniers jours se poursuivent

Covid-19 en Belgique

La Belgique a recensé 130 nouveaux décès, dont 83 en maison de repos, en lien avec le Covid-19 ces dernières 24 heures, indique vendredi Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela porte à 7.703 le nombre total de victimes du coronavirus. Parmi elles, 4.100 ont perdu la vie en maison de repos.

Des 130 nouveaux décès, 54 (42%) ont eu lieu en Flandre, 37 (28%) en Wallonie, et 39 (30%) à Bruxelles. Parmi les 83 survenus en maison de repos, 76% ont été confirmés par un test.

Par ailleurs, 21 décès ont également été retirés à la suite de corrections envoyées par les différentes sources de données, explique Sciensano, qui rappelle que les notifications en la matière peuvent avoir un délai de quelques jours.





Sur les 7.703 décès depuis le début de la crise sanitaire en Belgique, 3.825 (50%) se situent au nord du pays, 2.681 (35%) au sud et 1.197 (16%) dans la capitale. Cela s'est produit dans 46% des cas à l'hôpital et dans 53% dans un centre de soins résidentiel. Environ 0,3% des personnes sont mortes à la maison et 0,4% ailleurs. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés, alors que ceux dans les maisons de repos sont à la fois confirmés (16%) et suspects (84%).





152 nouvelles admissions à l’hôpital

Sur les 24 dernières heures, on a dénombré 152 nouvelles admissions, portant le total à 15.391 depuis le 15 mars. Près d'un quart (23%) de ces nouvelles admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée. A contrario, 316 personnes ont pu quitter l'hôpital depuis jeudi matin et 11.892 depuis le début de la crise.





Au total, 3.386 lits sont encore occupés dans les hôpitaux (-223), dont 740 (-29) aux soins intensifs. 491 patients y nécessitaient une assistance respiratoire et 43 une ECMO, c'est-à-dire une oxygénation par membrane extracorporelle, qui offre une assistance respiratoire et cardiaque.





Continuer à respecter les mesures

Le pays comptabilise désormais 49.032 cas confirmés, dont 513 sur les 24 dernières heures. Parmi ceux-ci, il y en a eu 122 en maison de repos. La majorité des nouveaux cas se situent en Flandre (64%), devant la Wallonie (28%) et Bruxelles (7%).





Enfin, un total de 253.198 tests ont été effectués par les laboratoires entre le début du mois de mars et le 30 avril, signale Sciensano. La plateforme nationale de tests en maisons de repos en a réalisé 120.999 depuis le 10 avril, dont 71.421 au sein du personnel et 49.578 parmi les résidents.





Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter. Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise, mais reste assez élevé. Le Centre de crise et le SPF Santé publique invitent à “tenir bon” et à suivre les mesures de sécurité générales.