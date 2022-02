Les troupes russes poursuivent finalement leurs manœuvres au Bélarus

Les manœuvres russes en Belaruss

Le Bélarus a annoncé dimanche que les exercices militaires conjoints avec la Russie menés sur son territoire, qui devaient se terminer le jour même, se poursuivraient en raison de l'aggravation des tensions en Ukraine voisine. Cette annonce signifie que des troupes russes resteront au Bélarus, en pleine crise avec les Occidentaux, malgré la promesse de Moscou que ses forces quitteraient ce pays aux portes de l'UE après ces manoeuvres menées depuis le 10 février.





"Compte tenu de la hausse de l'activité militaire près des frontières (...) et de l'aggravation de la situation dans le Donbass, les présidents du Bélarus et de la Russie ont décidé de poursuivre l'inspection des forces", a indiqué dimanche le ministère bélarusse de la Défense, sur son compte Telegram. Au cours de cette "inspection" des troupes, terme désignant les manoeuvres, les "éléments de la défense" du Bélarus et de la Russie "qui n'ont pas été abordés de manière aussi détaillée lors de l'entraînement précédent, seront examinés en profondeur", a poursuivi le ministère.





Selon Minsk, l'objectif des manœuvres reste "d'assurer une réponse adéquate et une désescalade des préparatifs militaires menés par des personnes mal intentionnées près des frontières". L'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev combattent depuis 2014 des séparatistes prorusses soutenus par Moscou, est en proie depuis plusieurs jours à une nouvelle flambée de tirs, particulièrement dangereuse au vu des tensions exacerbées entre Moscou et les Occidentaux.