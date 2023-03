Les victoires dans les principales catégories aux Oscars

Voici les principales récompenses remises dimanche à Hollywood lors de la 95e cérémonie des Oscars, reconnaissances suprêmes du cinéma américain.



"Everything Everywhere All at Once", réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, a raflé la mise avec sept statuettes dorées, suivi par "A l'Ouest, rien de nouveau" qui en obtenu quatre.



- Meilleur film: "Everything Everywhere All at Once"



- Meilleure réalisateur: Daniel Kwan et Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"



- Meilleure actrice: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"



- Meilleur acteur: Brendan Fraser, "The Whale"



- Meilleur acteur dans un second rôle: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"



- Meilleure actrice dans un seconde rôle: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"



- Meilleur film international: "A l'Ouest, rien de nouveau" (Allemagne)



- Meilleur film d'animation: "Pinocchio par Guillermo del Toro"



- Meilleur documentaire: "Navalny"



- Meilleur scénario original: "Everything Everywhere All at Once"