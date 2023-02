Liban : la crise économique conduit les épargnants libanais en colère à vandaliser des banques

Alors que la livre libanaise, en chute libre face au dollar depuis des mois, connaît ses taux de change les plus bas, les restrictions bancaires et la hausse des prix étranglent la population.



Ils ont de l’argent mais ne peuvent pas le dépenser. Plusieurs dizaines d’épargnants libanais ont brisé les vitrines de banques et incendié des pneus jeudi à Beyrouth pour réclamer leur argent bloqué, au moment où la monnaie libanaise connaît une chute effrénée face au dollar.





Dans le quartier de Badaro à Beyrouth, une cinquantaine de personnes ont vandalisé les façades d’au moins quatre banques et brûlé des pneus devant celles-ci, lors d’une manifestation à l’initiative d’une association d’épargnants. Les manifestants se sont ensuite regroupés devant la maison d’un banquier dans la banlieue de Beyrouth, selon les médias locaux.









Depuis le début de la crise économique sans précédent déclenchée en 2019, la livre libanaise a perdu plus de 95 % de sa valeur par rapport au billet vert. Les épargnants n’ont plus accès à leurs économies bloquées dans des banques, qui ont restreint les retraits et transferts d’argent. L’année dernière, une série de braquages commis par des clients voulant retirer leurs économies avait poussé les banques à fermer partiellement pendant plusieurs semaines.









Le 6 février, l’Association des banques du Liban (ABL) a annoncé une grève ouverte du secteur. Seuls les distributeurs de billets sont restés ouverts.





«Il y a trois ans, ils ont […] volé notre argent», a déclaré l’un des manifestants, Pascal al-Rassi. «Certains ici sont millionnaires mais n’ont pourtant pas un sou en poche», poursuit ce médecin, déterminé à manifester jusqu’à récupérer son argent. La livre s’échangeait à près de 80 000 livres libanaises pour un dollar jeudi, selon des sites surveillant le taux de change et des cambistes, alors que début février, elle s’échangeait autour de 60 000 LL pour un dollar. Cette nouvelle chute s’est traduite par une hausse des prix des produits de base, dans un pays où plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l’ONU.





Mercredi, en réaction à la détérioration de leurs conditions de vie, des dizaines de chauffeurs de taxi ont bloqué la route devant le ministère de l’Intérieur à Beyrouth pour protester contre la baisse de leurs revenus.