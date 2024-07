Lin Jian : «Au cours du premier semestre 2024, la Chine a accueilli 14,635 millions de visiteurs étrangers »

En conférence de presse ce mardi 9 juillet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois s’est exprimé sur la destination Chine devenue «très populaire » auprès des touristes étrangers. Lin Jian a révélé que les «chiffres du gouvernement montrent qu'au cours du premier semestre de cette année, l’Empire du Milieu a accueilli 14,635 millions de voyageurs étrangers, soit une hausse de 152,7 % sur un an».















Il fait savoir que parmi eux, 8,542 millions sont entrés en Chine sans visa, soit une hausse de 190,1 % sur un an. «Alors que de plus en plus de pays bénéficient de la politique d’exemption de visa et que la Chine adopte davantage de mesures pour faciliter les voyages transfrontaliers, les 'voyages sur un coup de tête' en Chine deviennent une réalité », dit-il.













Lin Jian d’expliquer : «Nous avons vu récemment de nombreuses vidéos publiées par des voyageurs étrangers. La plupart sont des vidéos vues à la première personne ou des instantanés qui donnent aux gens un aperçu du dynamisme robuste de la Chine. À travers leur objectif, nous voyons le spectacle de lumière sur la rivière Liangma à Pékin, les spécialités des rues de Shanghai, la livraison de nourriture par drone à Shenzhen ainsi que le train aérien futuriste et le taxi aérien autonome dans l'Optics Valley, à Wuhan ».













Il ajoute que les chiffres montrent que 86 % des visiteurs étrangers qui étaient déjà allés en Chine trouvent aujourd'hui beaucoup plus facile d'effectuer un paiement en Chine. «Scanner le code de paiement avec son téléphone est devenu une expérience élégante pour les amis étrangers en Chine », souligne-t-il.













Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères a également indiqué que l'agence gouvernementale compétente s'attend à ce que davantage d'étrangers se rendent en Chine au cours du second semestre de cette année. «Le boom des 'voyages en Chine' découle du charme unique de la Chine et, plus important encore, d’une société chinoise ouverte et inclusive et d’un peuple chinois chaleureux et hospitalier. C’est aussi le résultat de l’ouverture de haut niveau de la Chine. La Chine continuera d'ouvrir le monde à bras ouverts, d'injecter un nouveau dynamisme dans le monde grâce à son développement et de créer davantage d'énergie et d'enthousiasme pour les échanges entre les peuples entre la Chine et le reste du monde », déclare-t-il.













À ses yeux, il y a tant de choses à voir et à expérimenter, et tant d’opportunités de partager et de se transformer en coopération. «Nous souhaitons la bienvenue à davantage d'amis étrangers pour faire de la Chine la destination de leur prochain voyage à l'étranger », a-t-il poursuivi.