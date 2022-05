Lingerie, bijoux, sextoys, jusqu’à 400 euros de cadeaux offerts par les infidèles français chaque mois

Infidélité en France

Les Français et Françaises dépensent des sommes astronomiques par mois pour leurs amants et maîtresses. Lingerie, bijoux, sextoys, ils ne manquent pas d’imagination pour leur plaisir défendu. Nos voisins dépenseraient entre 400 et 230 euros par mois dans leur infidélité, selon une étude du site de rencontre ExtraConjugales.com





“L’infidélité est l’un des secrets de longévité des couples, un moyen d’ouvrir une parenthèse lorsqu’il y a une baisse de désir envers ou de la part du conjoint”, défend sans surprise Alex Fantini, fondateur du portail ExtraConjugales.com, site de rencontres sécurisé destiné aux personnes mariées ou en couple.





En effet, selon les données de la plateforme, 65% des hommes et 58% des femmes pensent qu’il est possible de tromper son partenaire en l’aimant tout autant.





Contrairement aux idées reçues, sur les 1.500.000 utilisateurs du site ExtraConjugales.com, il y a quasi une parité d’hommes et de femmes: 760.000 femmes et 740.000 hommes.





Lingerie, bijoux, sextoys

Les cadeaux les plus offerts par les infidèles? Sur le podium des cadeaux les plus offerts par les hommes, la lingerie se trouve sur la plus haute marche (32%). À suivre, le deuxième cadeau le plus offert est le bijou (25%) et enfin, c'est le sextoy qui décroche la troisième place (10%).





“Mais parmi les cadeaux les plus offerts par les femmes infidèles à leur amant, c’est plutôt le parfum qui remporte le plus de préférences (27%)”, poursuit le fondateur du portail ExtraConjugales.com.





À suivre sur le podium des maîtresses, c'est la journée au spa qui décroche la deuxième place (20%) et le cadeau high-tech en troisième position (11%).





“Les hommes se montrent particulièrement généreux: ils accordent un budget de 400 euros (en moyenne) par mois au cadeau pour leur maîtresse tandis que les femmes accordent un budget de 230 euros (en moyenne) par mois”, affirme Alex Fantini.





Marseillais, Parisiens, Lillois et Nantais sont les plus dépensiers