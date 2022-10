Londres s’inquiète de « l’énorme menace » technologique de la Chine

Le chef de l’agence britannique de renseignement et de sécurité va appeler, mardi, les pays occidentaux à agir en urgence pour contrer les initiatives de Pékin qui cherche à utiliser sa domination technologique à des fins de surveillance.



Il appelle cela : « une énorme menace pour nous tous ». Jeremy Fleming, directeur du quartier général des communications du gouvernement (GCHQ), doit affirmer, mardi 11 octobre, lors d’un discours à des spécialistes internationaux de la défense, que les autorités chinoises cherchent à « profiter » de leurs technologies, telles que leurs systèmes satellites et leurs monnaies virtuelles.



M. Fleming, à la tête de l’agence de renseignements depuis 2017, doit appeler le Royaume-Uni et ses alliés à répondre en urgence à ces menaces, selon un communiqué de l’agence diffusé lundi soir.





« A GCHQ, c’est notre privilège et aussi notre devoir de voir les moments charnières où l’histoire change sans qu’on s’en rende compte. Ça a l’air de ressembler à un de ces moments », doit-il dire. « Notre avantage dans notre future stratégie technologique repose sur ce que nous décidons de faire maintenant en tant que communauté. J’ai confiance sur le fait qu’ensemble, nous pouvons tourner ce moment à notre avantage », va souligner M. Fleming.