Londres va livrer à Ukraine d’importantes quantités de munitions pour l’artillerie

Le premier ministre britannique Rishi Sunak doit annoncer lundi 19 décembre la livraison à l’Ukraine d’une importante quantité de munitions pour l’artillerie, au cours d’une réunion avec les dirigeants d’Europe du Nord, baltes et néerlandais en Lettonie.



Au cours de cette rencontre à Riga seront évoqués les efforts en cours destinés à contrer la Russie dans les régions nordiques et de la Baltique. M. Sunak, qui arrivera lundi en Lettonie, demandera aux autres dirigeants des pays participant aux côtés du Royaume-Uni à la Force expéditionnaire conjointe (JEF) de maintenir ou de dépasser en 2023 le niveau du soutien accordé cette année à l’Ukraine, selon un communiqué diffusé par le bureau du premier ministre. Il annoncera également que Londres livrera « des centaines de milliers de munitions pour l’artillerie l’année prochaine dans le cadre d’un contrat de 250 millions de livres sterling qui assurera un flux constant de munitions essentielles pour l’artillerie à l’Ukraine tout au long de 2023 », toujours d’après le communiqué.



Le président ukrainien Volodymyr Zelenksy s’adressera aussi aux participants à la réunion du JEF, qui rassemble les dirigeants du Danemark, de la Finlande, de l’Estonie, de l’Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Suède, de la Norvège et du Royaume-Uni.