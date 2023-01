Lorsque les morts deviennent des jardins: New York vient d’autoriser le compostage humain

Lorsque les morts deviennent des jardins

Malgré l’opposition vive de l’Église catholique, la gouverneure de l’État de New York a autorisé, samedi dernier, le projet de loi sur la “terramation”. Les défunts peuvent désormais être compostés et transformés en engrais.





Après Washington en 2019, le Colorado et l’Oregon en 2021, ainsi que le Vermont et la Californie en 2022, l’État de New York est devenu, ce samedi, le sixième État américain à autoriser la “réduction organique naturelle”, plus communément appelée “compostage humain” ou “terramation”.





Cette opération, qui se veut plus écologique que la crémation ou l’inhumation, ne peut être pratiquée n’importe où, n’importe comment. Les corps des défunts doivent être acheminés dans une corporation de cimetière certifiée, où ils seront compostés, généralement dans un récipient semi-ouvert et réutilisable qui contient une sorte de litière faite de copeaux de bois, de luzerne et de paille. À la fin du processus de réduction organique naturelle, on obtient plus ou moins un mètre cube de terre qui peut alors être utilisé comme engrais.





Opposition de l’Église

L’Église s’est vivement opposée au projet de loi, estimant que la terramation n’offrait pas “le respect dû aux restes corporels”. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a dû faire face à un véritable dilemme avec, d’un côté, les catholiques qui lui ont mis la pression pour qu’elle mette son veto au projet de loi, et de l’autre, les défenseurs du compostage humain, tels que le collectif “Order of the Good Death” (l’Ordre de la Bonne Mort), rapporte The Guardian.