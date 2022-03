Loukachenko a-t-il dévoilé les plans de Poutine? La Moldavie est-elle la prochaine cible?

Alexandre Loukenchenko

Lors d’une réunion mardi avec son conseil de sécurité, le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a présenté une carte détaillée qui révèle apparemment la stratégie russe pour conquérir les principales villes d’Ukraine. Un plan qui semble montrer que les troupes de Vladimir Poutine ont également l’intention d’envahir la Moldavie voisine.





Dans ce court extrait diffusé ce mardi, on aperçoit le dictateur biélorusse discuter de la carte en question avec ses généraux et les membres de son conseil de sécurité lors d'une réunion à Minsk. Il pointe les différents plans de bataille de l'armée russe en Ukraine. La carte contient des informations détaillées sur les lignes d’attaque russes, dont certaines se sont matérialisées au cours de la première phase de l’invasion - comme l’avancée des troupes du nord vers Kiev et de la Crimée vers Kherson, une ville désormais contrôlée par les Russes. À noter que sur cette carte, l’Ukraine est divisée en quatre sections.





La Transnistrie, une région séparatiste russophone

La carte affichée par Loukachenko montre des attaques russes depuis la Biélorussie, le long de la frontière orientale de l’Ukraine et depuis la Crimée annexée. Les plans correspondent donc aux interventions russes sur le terrain, mais ils montrent également des attaques qui n’ont pas encore été lancées. Par exemple, les attaques contre les villes ukrainiennes de Zhytomyr et de Dnipro n’ont pas encore commencé. Il en va de même pour le projet d’avancer du port ukrainien d’Odessa vers la Transnistrie, une région séparatiste russophone de Moldavie, soutenue par Moscou.





Nicu Popescu, vice-premier ministre moldave, a admis que son pays se trouve dans une zone à haut risque et que la population moldave s’inquiète d'une invasion russe. Mais il ne s’attend toutefois pas à ce que son pays soit envahi. Pour l’instant, le plus grand défi pour la Moldavie reste l’afflux important de réfugiés ukrainiens.