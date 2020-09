Lupita Nyong'o écrit un émouvant hommage à Chadwick Boseman

L'actrice Lupita Nyong'o a écrit un émouvant hommage à Chadwick Boseman, co-star dans le film Black Panther, qualifiant sa mort de "coup de poing dans les tripes".

Chadwick est décédé le 29 août à l'âge de 43 ans après s'être battu contre le cancer du colon pendant quatre ans. Lupita a écrit sur Instagram : "J'écris ces mots en désespoir, pour honorer un homme qui avait beaucoup d'espoir. J'ai du mal à penser et à parler de mon ami, Chadwick Boseman, au passé. Cela n'a pas de sens". Elle a rappelé son expérience de travail avec Chadwick dans le film de super-héros Marvel.

"Il se présentait à chaque répétition, entraînement et jour de tournage avec son meilleur visage. Il sait encaisser. Il est agile. Il a placé la barre haut en travaillant avec une générosité d'esprit, en créant par son exemple un environnement sans ego, et il a toujours eu un regard chaleureux et des câlins à partager", a-t-elle déclaré."Il semblait s'aimer vraiment ; il exprimait ce qu'il était vraiment, même si cela signifiait qu'il ne souriait pas quand on pensait qu'il devait le faire. Il s'est accepté lui-même. Et c'est peut-être pour cela qu'il était capable d'aimer autant de personnes aussi profondément".