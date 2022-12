Luzerne, Bourse, com… : les nouvelles aventures de Frank Timis

L’homme d’affaires australo-roumain a renoncé à sa plainte contre la BBC, qui avait révélé dans un documentaire explosif des soupçons de corruption concernant l’acquisition, par sa holding Petro-Tim, de blocs pétroliers et gaziers au Sénégal. Il mise désormais sur l’agro-businesspour faire oublier cette affaire qui a écorné son image et lui vaut d’être dans le viseur des autorités judiciaires américaines, britanniques et suisses.



Frank Timis est en train de s’offrir une nouvelle virginité. L’homme d’affaires australo-roumain veut faire oublier l’enquête de la BBC qui avait révélé des soupçons de pratiques frauduleuses qui lui auraient permis de se voir attribuer deux concessions pe?trolie?res et gazie?res au large des co?tesse?ne?galaises.



Pour y arriver, il mise sur l’agro-business. Il a fondé African Agriculture Inc (AAGR) qu’il veut faire entrer en Bourse mi-2023. Et d’ici à cette échéance, il espère soigner sa réputation grâce à une campagne de communication bien orchestrée, avec l’appui d’un état-major remanié comprenant, entre autres pointures, des financiers réputés.



Africa Magazine, le bimensuel qui s’intéresse à l’actualité minière en Afrique, a fouillé ces nouvelles aventures de Frank Timis dans son numéro paru ce lundi 5 décembre. Du scandale politico-financier à ses activités de prospection de nouvelles débouchées en Arabie saoudite, en passant par ses manœuvres pour faciliter l’introduction en Bourse d’AAGR, la publication a retracé le parcours de l’homme d’affaires ces dix dernières années. Mais il ressort de ce travail de fourmi, dont nous reprenons une bonne partie, que ce derniern’est pas encore sorti de l’auberge.





Crédit de carbone et luzerne





AAGR a été lancée en mars 2022. Base?ea? New York, l’entreprise est contrôlée a? plus de 80 % par Global Commodities& Investments Ltd, une holding de Frank Timis immatricule?e aux Îles Cai?mans, d’après Africa Magazine.



AAGR dispose de deux concessions à Agadez au Niger (près de 2 millions d’hectares) et à Dagana (Saint-Louis) au Sénégal (20 000 hectares). L’entreprise produit et revend du crédit de carbone généré par sa plantation d’arbres. Elle cultive en même temps de la luzerne, une plante utilisée pour l’alimentation de bétail, avec l’ambition d’approvisionner l’Afrique de l’Ouest, les pays du Golfe et l’Europe.



Africa Magazine informe que Frank Timis veut faire entrer AAGR en Bourse. Il a introduit la demande aupre?s de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street. L’opération est prévue à mi-2023. Objectif déclaré :leverplusieurs dizaines de millions de dollars sur le Nasdaq.



D’ici à cette échéance, l’homme d’affaires australo-roumain s’emploie à lustrer son image. Exemple : aux protestations des communautés locales qui demandent la restitution de leurs terres, iloppose ses «bonnes œuvres»réalisées à Daganaet s’appuie, selon Africa Magazine, sur «un narratif d’agriculture durable patiemment distillé par les équipes de Timis au cours des derniers mois».



En outre, signale le bimensuel, les «mérites» de Frank Timis sont vantés par des articles parus dans des journaux anglophones comme les quotidiens nigérians The Vanguard et The Nation. Aussi, souligne la même source, «AAGR a financé la production d’un documentaire laudateur sur la chaîne CNBC Africa». Sans compter que l’homme d’affaires «vante aussi un partenariat avec l’USAID ainsi qu’avec la Louisiana State University (LSU), dédié à la recherche sur les ‘ressources génétiques sénégalaises’».



Pour dérouler sa stratégie, Frank Timis a mis en place un nouvel état-major. Celui-ci est trié sur le volet. Il comprend, notamment,des financiers de réputés comme l’ancien banquier d’affaires Allan Kessler (Goldman Sachs et Morgan Stanley). Ce dernier s’est rendu plusieurs fois au Niger et au Sénégal, pour visiter les concessions de AAGR. Africa Magazineajoute qu’«il a re?cemment aussi prospecte? des terres en Mauritanie».



Parmi les membres de l’état-major de Timis, le bimensuel cite également le Sénégalais Gora Seck. Ce riche entrepreneur est actif dans la riziculture et les mines. Kessler le rencontre lors de ses déplacements. Il n’est pas le seul appui de l’homme d’affaires australo-roumain, mais il a un atout de poids : «il connai?t bien la concession (de Dagana) pour avoir e?te? un actionnaire minoritaire et un pre?sident du pre?de?cesseur d'AAGR, Senhuile, jusqu'a? son rachat par Frank Timis sept ans plus tard».





Traqué aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse…