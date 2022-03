Machu Picchu ne serait pas le vrai nom de la célèbre ville péruvienne en ruines

Ville péruvienne de Machu Picchu au Perou

Machu Picchu est l’une des villes en ruines les plus célèbres du monde. Elle est un symbole du gigantesque empire que possédaient autrefois les Incas et a également révélé de nombreux secrets sur les personnes qui y vivaient. Mais une récente étude indique que le nom “Machu Picchu” ne serait pas correct.





La ville en ruines du Pérou était relativement inconnue jusqu’à il y a un peu plus de 110 ans. Personne ne semblait se rendre compte qu’il s’agissait d’une relique importante de l’ancien empire des Incas. Mais en 1911, l’historien Hiram Bingham a “redécouvert” cette ville historique, dont le nom “Machu Picchu” qui lui est donné ne serait pas le bon.





Selon l’historien péruvien Donato Amado Gonzales et l’archéologue Brian Bauer (Université de l’Illinois à Chicago), qui ont publié une étude dans la revue “Journal of Andean Archaeology”, la célèbre ville en ruines était en fait probablement appelée Huayna Picchu par ses habitants, et non Machu Picchu.





Un atlas et des documents





“Nous avons trouvé des données significatives indiquant que les Incas appelaient la ville simplement Picchu ou plus probablement Huayna Picchu”, ont déclaré Gonzales et Bauer. Ils ont notamment trouvé un atlas publié en 1904, sept ans avant l’arrivée de l’historien américain au Pérou. Dans cet atlas, la ville en ruines n’était pas désignée sous le nom de Machu Picchu, mais comme Huayna Picchu. En outre, d’anciens documents espagnols ont également été consultés, datant de peu après l’invasion espagnole de l’Amérique du Sud. Dans ceux-ci, le nom de Huayna Picchu était également mentionné au lieu de Machu Picchu.